اعتقال مدير عام في جهاز المخابرات

2022/11/02 | 16:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باعتقال مدير عام في جهاز المخابرات العراقي وفق مذكرة قبض قضائية.

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