2022/11/02 | 16:00 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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افاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باعتقال مدير عام في جهاز المخابرات العراقي وفق مذكرة قبض قضائية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال مدير عام في جهاز المخابرات ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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