خامنئي يصف المسؤولين الأميركيين بـ “الوقحين”

2022/11/02 | 16:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي قال إن “المسؤولين الأميركيين الذين يدعمون الاحتجاجات في إيران “وقحون”.وقال خامنئي “المسؤولون الأميركيون الذين يدعمون الاحتجاجات وقحون.هؤلاء الذين […]

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