2022/11/02 | 16:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت روسيا، اليوم الاربعاء، استئناف مشاركتها فى الاتفاق المتعلق بتصدير الحبوب الأوكرانية بعد تلقي “ضمانات خطية” من اوكرانيا حول نزع السلاح في الممر المستخدم لعبورها.وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر “تلغرام”: “تعتبر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تستأنف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية المركز الخبري الوطني.

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