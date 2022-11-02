كاميرات شرطة الكابيتول التقطت اقتحام منزل بيلوسي لكن

2022/11/02 | 16:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية في تقرير حصري لها حول إجراءات تأمين منزل رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، الذي تعرض لعملية اقتحام، يوم الجمعة الماضية، إن كاميرات شرطة الكابيتول التقطت عملية الاقتحام لكن أحدا لم يشاهدها

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