2022/11/02 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر امني مطلع، اليوم الاربعاء، تفاصيل جديدة عن اعتقال مدير شؤون العمليات بجهاز المخابرات ضياء الموسوي.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "القوة الخاصة التي اعتقلت ضياء الموسوي هي من استخبارات وزارة الداخلية ".

واضاف، أن "الموسوي لم يصل الى مبنى جهاز المخابرات اليوم"، مشيرا الى أن "الاعتقال تم قرب داره في شارع الاميرات بمنطقة المنصور غربي العاصمة بغداد".

واكد المصدر، أن "الاعتقال جاء وفقا لمذكرة قبض بتهمة الفساد والمشاركة بعمليات تهريب النفط العراقي".

وفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر امني مطلع، باعتقال مدير عام في جهاز المخابرات الوطني العراقي من قبل قوة امنية خاصة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة خاصة قامت باعتقال مدير شؤون العمليات في جهاز المخابرات اللواء ضياء الموسوي وفقا لمذكرة قبض قضائية".

وبين المصدر، أن "سبب الاعتقال لم يعرف لغاية الان او الجهة التي تم اقتياد الموسوي لها".

ويوم أمس الثلاثاء، صوّت مجلس الوزراء على إلغاء جميع الأوامر والتعيينات الوظيفية التي أصدرتها حكومة تصريف الأعمال اليومية برئاسة مصطفى الكاظمي بعد تاريخ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تمت؟.. معلومات جديدة حول عملية اعتقال مدير عام في جهاز المخابرات (صورة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تمت؟.. معلومات جديدة حول عملية اعتقال مدير عام في جهاز المخابرات (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).