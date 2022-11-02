اعتقال مدير عام في جهاز المخابرات العراقي

2022/11/02 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني مطلع، اليوم الاربعاء، باعتقال مدير عام في جهاز المخابرات الوطني العراقي من قبل قوة امنية خاصة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة خاصة قامت باعتقال مدير شؤون العمليات في جهاز المخابرات اللواء ضياء الموسوي وفقا لمذكرة قبض قضائية".

وبين المصدر، أن "سبب الاعتقال لم يعرف لغاية الان او الجهة التي تم اقتياد الموسوي لها".

ويوم أمس الثلاثاء، صوّت مجلس الوزراء على إلغاء جميع الأوامر والتعيينات الوظيفية التي أصدرتها حكومة تصريف الأعمال اليومية برئاسة مصطفى الكاظمي بعد تاريخ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

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