توجيه وزاري بالغاء أوامر تكليف 9 شخصيات للدرجات العليا في النفط (وثيقتان)

2022/11/02 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

اصدرت وزارة النفط، اليوم الاربعاء، توجيهاً وزارياً بالغاء أوامر تكليف 9 شخصيات للدرجات العليا.

وبحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، انه "إستناداً الى توجيهات وزير النفط حيان عبد الغني، تقرر الغاء جميع الأوامر الوزارية المتعلقة بتكليف الدرجات العليا في الوزارة".

أدناه نص الوثيقة:

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