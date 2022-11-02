وفاة نائب داخل البرلمان العراقي

2022/11/02 | 16:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي نائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون،

داخل مبنى مجلس النواب اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر اعلامية ن "النائب محمود

السلامي، توفي اليوم في البرلمان".

واوضحت المصادر ان النائب السلامي "لم

يكن يعاني من أ

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