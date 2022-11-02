المرشد الايراني يتوعد من جديد بالانتقام لمقتل سليماني

2022/11/02 | 16:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم

الأربعاء، وعده بالانتقام لمقتل قائد

فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني،

قاسم سليماني.

وقال خامنئي في تصريح صحفي: "لن ننسى

أبدا استشهاد سليماني، نحن ملتزمون بما

ق

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