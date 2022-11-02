إنجاز أعمال رفع الأنقاض من مطار الموصل والمباشرة بتصاميم المدرج

2022/11/02 | 16:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الأربعاء، عن إنجاز أعمال رفع الأنقاض من مطار الموصل الدولي، فيما أشار إلى المباشرة بتصاميم المدرج.

وقال الجبوري، إن "أعمال رفع الأنقاض من مطار الموصل انجزت، حيث بلغ حجمها مليوني متر مكعب"، مبيناً، انه "تمت المباشرة الآن ببناء السياج وإيصال الكهرباء إلى موقع المطار وإقامة (الكامب) والمعسكر الخاص بالمهندسين والعمال".

وأضاف،، أن "الشركات التركية تعمل الآن على تصميم المدرج، وسيبدؤون به قريباً"، مشيراً إلى أن "العمل جار وفق الجدول الزمني وبوتيرة جيدة".

وعن تنشيط السياحة، ذكر الجبوري انه "تمَّت مناقشة موضوع فنادق الموصل وتنشيط السياحة في المدينة مع وزير الثقافة والسياحة والآثار، فضلاً عن الاهتمام بالمناطق الأثرية في المحافظة"، معرباً عن أمله "الاهتمام أكثر بالسياحة في محافظة نينوى بعمومها ومدينة الموصل بشكل خاص".

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