2022/11/02 | 16:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، تقديم دراسة فنية متكاملة بشأن الجباية الإلكترونية، فيما أكدت أن الجباية ستكون مدعومة بنسبة 92 بالمئة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لوكالة الأنباء الرسمية إن "الوزارة طرحت دراسة فنية متكاملة بشأن الجباية الإلكترونية من خلال الإطلاع على تجارب دول الجوار والتي ستعمل على تقنين الاستهلاك وتقديم الخدمات للمناطق العشوائية وتحويلهم لمستهلكين نظاميين".

وأشار إلى أن "الجباية من المواطنين ستكون مدعومة بنسبة تصل إلى 92 بالمئة قياساً بسعر الكلفة"، موضحاً أن "التعرفة ستقدم بشكل مقبول ولا تؤثر على دخل المواطنين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: الجباية ستكون مدعومة بنسبة 92 بالمئة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء: الجباية ستكون مدعومة بنسبة 92 بالمئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).