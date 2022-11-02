السوداني يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب

2022/11/02 | 16:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي.

وقدم المندلاوي التهنئة لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة مباشرته مهامه، وأعرب عن الثقة بمسار المنهاج الوزاري والأمل في تلبيته تطلعات المواطنين واحتياجاتهم.

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان صحفي “البحث في وسائل تعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل أداء أفضل لأجهزة الدولة في الرقابة والتنفيذ، وبما يوازي حجم التحديات والاحتياجات المهمة التي تواجهها الحياة اليومية والظروف المعاشية للمواطنين، بمختلف أطيافهم المتآخية”.

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