2022/11/02 | 16:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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القت الاستخبارات والامن، اليوم الاربعاء، القبض على ثلاثة مطلوبين بتهم الارهاب وتجارة المخدرات ببغداد والمثنى وبابل.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان صحفي “استنادا الى معلومات استخبارية القت مفارز مديرية استخبارات وامن بابل التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن المنتشرة على مداخل محافظة بابل القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (١/٤) ارهاب، وذلك اثناء محاولته عبور سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال”.

واضافت الخلية “ومن جهة اخرى وعبر المتابعة الميدانية لتجار المخدرات، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن المثنى وبالتنسيق مع شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من القاء القبض على احد تجار المخدرات في منطقة الحي العسكري – قضاء الرميثة، الصادرة بحقه مذكرة قضائية وفق المادة (٢٨) مخدرات، وهو من ابرز اهداف المديرية انفا”.

وتابعت “وفي السياق ذاته استطاعت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد من القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق المادة (٢٨)مخدرات الصادره من محكمة تحقيق بلد، جاء القبض من خلال تواجده في منطقة سبع البور ببغداد بالتعاون مع فوج طوارئ بغداد الخامس، اذ احالة المتهم الى الجهات المختصة لإكمال اوراقة التحقيقية”.

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