2022/11/02 | 16:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم...

ظهرت المقالة المالكي يدعو الى تخفيض سعر الصرف ليكون 1375 دينار أولاً على المسلة.

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