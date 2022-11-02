خامنئي يعاود الحديث عن ثأر سليماني وموعد تنفيذه

2022/11/02 | 17:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

عاود قائد الثورة الاسلامية في إيران علي الخامنئي، بالحديث عن "الثأر" لقائد فيلق القدس قاسم سليماني، فيما توعد بتنفيذ الثأر في حينه.

وفي كلمته اليوم الاربعاء خلال استقباله حشدا من التلامذة بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، اعتبر خامنئي، "اغتيال البطل الوطني للشعب الايراني وبطل مكافحة الارهاب في المنطقة، الشهيد الحاج قاسم سليماني، وفخر الاميركيين بهذه الجريمة بانه من مؤامرات اميركا واعمالها الخبيثة".

واضاف ان "ضلوعكم معلوم في غالبية الاحداث المناهضة لايران وحينها تقولون الكذب صرفا بكل وقاحة وتدعون بانكم حريصون على الشعب الايراني؟ بطبيعة الحال رغم انفكم فان الشعب الايراني احبط الكثير من هذه الاعمال العدائية"، مشيرا الى انه "بالطبع نحن لم ولن ننسى ابدا بعض الحوادث وفيما يتعلق باستشهاد سليماني مازلنا عند كلمتنا وسننفذها في حينها".

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