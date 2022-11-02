2022/11/02 | 17:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SYE0GKSiSZM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الإطار التنسيقي يرى أن مناصب المسؤولين الصدريين لا بد من أخذها) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الإطار التنسيقي يرى أن مناصب المسؤولين الصدريين لا بد من أخذها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).