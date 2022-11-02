اجتماع أمني لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة

2022/11/02 | 17:15 - المصدر: السومرية نيوز

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ترأس وزير الداخلية، عبد الامير الشمري، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الاسلحة وحصرها بيد الدولة.

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