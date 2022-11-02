2022/11/02 | 17:15 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نديم الجابري: الطبقة السياسية التي جاءت من الخارج نعتت مواطني الداخل بصفات عديدة | هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: c2HtMRV7QJk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نديم الجابري: الطبقة السياسية التي جاءت من الخارج نعتت مواطني الداخل بصفات عديدة | هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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