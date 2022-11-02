تابع النص الكامل لكلمة العراق في القمة العربية

2022/11/02 | 17:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطاب فخامة الرئيس في قمة الجزائر

1 تشرين الثاني 2022

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة الأخ الرئيس عبدالمجيد تبون،

رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية

الشعبية المحترم

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو

و

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