كندا تخطط لاستقبال نصف مليون مهاجر بحلول عام 2025

2022/11/02 | 17:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الهجرة الكندي شون فريزر،

الثلاثاء، أن كندا ستعزز أهدافها

المتعلقة بالهجرة، معربا عن أمله في

استقبال أعداد قياسية من الوافدين

الجدد لمعالجة مشكلة نقص العمالة في

البلاد، مشيرا خلال مؤتمر صحافي

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