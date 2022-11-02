رئيس كردستان: الاقليم يعمل على نجاح حكومة السوداني

2022/11/02 | 17:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان

بارزاني، الأربعاء، ان إقليم كردستان

يعمل على نجاح حكومة محمد شياع

السوداني.

وتابع ان "تشكيل الحكومة خطوة مهمة

للعراق"، مستدركاً بالقول: "تحدثت مع

السوداني تلفونيا، وهو

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