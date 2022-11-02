تقرير: عهد عون الأسوأ على حرية التعبير في لبنان

2022/11/02 | 17:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ست سنوات من الحكم، انتهى عهد الرئيس اللبناني، ميشال عون، "العهد القوي على الحريات"، بحسب ما وصفه تقرير صدر عن مركز "سكايز" للدفاع عن الحريات الإعلامية والصحفية، وهي اتهامات رفضها عضو في تكتل "لبنان القوي"، قائلا إنها "باتت مقززة".

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