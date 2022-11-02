(بالصور).. الجراح يطرح نفسه بشكل جديد من خلال إطلاق أول البوم غنائي

2022/11/02 | 17:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برغم نجوميته في عالم التمثيل، وشهرة أدواره التي احترفَ تأديتَها، يطرح الفنان محمد خير الجراح، نفسه اليوم بشكل جديد، من خلال إطلاق أول ألبوم غنائي له، والذي يحمل اسم “الجو العام”.

وفي تصريح صحفي، قال الجراح إنه “لا يطرح نفسه مطرباً، وإنما يقدّم تجربة جديدة، لأنه يبحث عن التجريب في الفن”.

وأضاف الجراح أن دخوله لعالم الغناء، بدأ عن طريق الصدفة، ثم بدأ هذا العالم يستهويه ويشده، حتى بدأ قادرا على خلق شخصية خاصة به في هذا المجال.

وأكمل قائلا “هذا اللون الغنائي الذي يعتمد على المونولوج، له رواد عظماء، وأنا درست هذا النوع منذ نشأته حتى اليوم، وهذا الفن لا يموت ويستمر الناس بسماعه دائماً.

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