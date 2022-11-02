السوداني والمندلاوي يبحثان وسائل تعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

2022/11/02 | 17:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقال مكتب السوداني في بيان، إن “الأخير استقبل المندلاوي الذي قدّم بدوره التهنئة لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة مباشرته مهامه، معرباً عن الثقة بمسار المنهاج الوزاري والأمل في تلبيته تطلعات المواطنين واحتياجاتهم.

وجرى خلال اللقاء “البحث في وسائل تعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل أداء أفضل لأجهزة الدولة في الرقابة والتنفيذ، وبما يوازي حجم التحديات والاحتياجات المهمة التي تواجهها الحياة اليومية والظروف المعاشية للمواطنين، بمختلف أطيافهم المتآخية”.

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