2022/11/02 | 17:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: تنشر المسلة نص كلمة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الأربعاء...

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية: نأمل أن تكون قمة الجزائر منطلقاً جاداً لتنقية أجواء العملِ المشترك أولاً على المسلة.

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