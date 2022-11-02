2022/11/02 | 17:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I9GlPldi8ck

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرشيد والناس مع ياسر عامر | السكن في الاقليم بمتناول يد الفقراء ومجمعات بغداد للاثرياء) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الرشيد والناس مع ياسر عامر | السكن في الاقليم بمتناول يد الفقراء ومجمعات بغداد للاثرياء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).