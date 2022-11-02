رئيس الجمهورية يلتقي ولي العهد الاردني

2022/11/02 | 17:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء، في العاصمة الجزائرية، ولي عهد الأردني الحسين بن عبد الله الثاني بن الحسين.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ألتقى اليوم الأربعاء 2 تشرين الثاني 2022 في العاصمة الجزائرية، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية سمو […]

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