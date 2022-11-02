المندلاوي: يجب تطوير طرق ومداخل بغداد حسب المواصفات العالمية

2022/11/02 | 17:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ترأس النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، الأربعاء، اجتماعاً موسعاً للجنة الخدمات والإعمار النيابية والتي استضافت محافظ بغداد محمد جابر العطا، وعدد من الوكلاء والمدراء العامين في الوزارات المعنية، لحلحلة المشاكل والمعوقات التي تواجه تطوير مداخل العاصمة الشمالي.

وطالب المندلاوي، بحسب بيان لمكتبه، الحكومة بـ"العمل الجاد على تطوير طرق ومداخل بغداد وبخاصة الطريق الرابط بين العاصمة والمحافظات الشمالية، وجعلها ضمن المواصفات العالمية والاستفادة من الشركات الرصينة ذات المشاريع المماثلة للمساهمة في إحداث نقلة نوعية في هذا الجانب الهام وبما يليق مع مكانة العاصمة".

وأكد النائب الأول، على "ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتقديم الخدمات التي ينتظرها المواطنون، وتجاوز المشكلات التي قد تعرقل أو تؤخر سير العمل".

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