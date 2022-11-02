كركوك تعلن انتاجها من الذرة الصفراء وتحدد موعد تسلمها من الفلاحين

2022/11/02 | 17:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية زراعة كركوك، اليوم الأربعاء، انتاجها من الذرة الصفراء للموسم الحالي، فيما حدد موعد تسلمها من الفلاحين.

وقال مدير زراعة كركوك زهير علي حسين للوكالة الرسمية إن “عملية تسويق واستلام محصول الذرة الصفراء من الفلاحين في كركوك ستبدأ يوم غد بمرحلتها الأولى وبكامل الخطة الزراعية وخارجها بعد جهود حثيثة بذلت من قبل إدارة المحافظة”.

وأضاف حسين أن “منافذ التسويق توزعت مابين مركز المحافظة والاقضية والنواحي بواقع ثلاث مواقع في الحويجة التابع لشركة مابين النهرين ومنفذ تازة وساحة العبادة”، مشيراً الى “فتح منافذ أخرى تابعة إلى الشركة العراقية للبذور خلال الأسبوع المقبل”.

وتابع أن “محافظة كركوك تتصدر المحافظات العراقية بإنتاج الذرة الصفراء، أذ بلغ إنتاجها من الذرة الصفراء للموسم الحالي 536399 الف طن على مساحة بلغت 230000 دونم”، مؤكداً على “ضرورة دعم الفلاح وتشجيعه على الزراعة”.

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