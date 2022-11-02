قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في البورصة المحلية

2022/11/02 | 17:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر “تقدم” ، قائمة مسائية باسعار صرف الدولار في السوق المحلية بحسب رصد مختصين ليوم الأربعاء (2 تشرين الثاني 2022).

بغداد – بورصة

146,400

…

في اغلب الصيرفات

146,000

147,000

وكانت أسعار الصرف صباح اليوم على النحو الاتي:

بغداد – في بورصة الكفاح

146,350

……

السعر في اغلب الصيرفات

146,000

146,750

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البصرة – في البورصة

146,500

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اربيل – البورصة

145,950

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السليمانية – بورصة

146,000

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الموصل – بورصة

146,000

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