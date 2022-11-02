2022/11/02 | 17:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل معالي محافظ البنك المركزي العراقي، الأستاذ مصطفى غالب مخيف، اليوم الأربعاء، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين بلاسخارت.وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع المالية والاقتصادية وتطويرها بما يصب في مصلحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل لقاء جمع محافظ البنك المركزي مع بلاسخارت المركز الخبري الوطني.

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