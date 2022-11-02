الحشد يحكم قبضته على أنفاق داعش شمال راوة

2022/11/02 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

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الحشد يحكم قبضته على أنفاق داعش شمال راوه

أحكمت قوات اللواء 57 بالحشد الشعبي، الأربعاء، قبضتها على أنفاق يتواجد فيها عناصر داعش الإرهابي في الانبار.

وتمكنت قوات اللواء بعد محاصرة أنفاق داعش الارهابي ضمن قاطع جزيرة شمال مدينة راوه من تطهير بعض الأنفاق، فيما سلم أحد عناصر التنظيم نفسه للقوات المتواجدة في المنطقة.

وتتواصل جهود اللواء بتطهير ومحاصرة الأنفاق الأخرى في المنطقة المذكورة.

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