2022/11/02 | 18:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Hg1RN7kJfiQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عراقيون يهاجرون الى أوروبا وامريكا للخلاص من سيطرة الأحزاب والفصائل المسلحة على السلطة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عراقيون يهاجرون الى أوروبا وامريكا للخلاص من سيطرة الأحزاب والفصائل المسلحة على السلطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).