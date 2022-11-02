مكافحة المخدرات تكثّف حملاتها داخل مقاهي بغداد الشعبية

2022/11/02 | 18:15 - المصدر: السومرية نيوز

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بعد استفحالها بشكل كبير داخل مناطق بغداد، تكثّف القوات الامنية حملاتها لمكافحة المخدرات، وسط تأييد من قبل المواطنين الذين طالبوا الجميع بالوقوف بوجه تلك الظاهرة.

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