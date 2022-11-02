نائب: الحكومة ستدفع المليارات المسروقة من الضرائب ونور زهير لايزال يقبع في السجن

2022/11/02 | 18:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النائب عن محافظة البصرة زهرة

البجاري، الثلاثاء، عن تقدم الشركات

الاجنبية صاحبة الامانات باسترداد تلك

الاموال، داعية القضاء الى إصدار منع

سفر بحق رئيس الحكومة السابق مصطفى

الكاظمي.

وقالت البجار

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