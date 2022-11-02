2022/11/02 | 18:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرشيد، أمس الثلاثاء، عن

إطلاق وجبة جديدة من السلف الشخصية

البالغة (10) ملايين دينار بالإضافة الى

السلفة التكميلية البالغة (5) ملايين

دينار وسلفة العقود (5) ملايين دينار

أيضا.

واوضح المكتب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق سلف جديدة للموظفين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق سلف جديدة للموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).