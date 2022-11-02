الديوانية تنجح بزراعة رز العنبر بدرجة عليا من الامتياز (فيديو)

2022/11/02 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن مدير زراعة الديوانية حسين الوائلي اليوم الاربعاء، نجاح المحافظة بزراعة محصول رز العنبر بدرجة عليا من الامتياز.

وقال الوائلي لـ(بغداد اليوم)، إن "شعبة زراعة قضاء الشنافية نفذت كشفاً ميدانياً لمحصول الشلب في مقاطعة 12 منطقة العسرةـ والتي تعاقد مزارعيها مع الشركة العراقية لإنتاج البذور لزراعة بذور رتب عليا ممتازة من الصنف الأساس من محصول الشلب هو صنف العنبر".

واشار الوائلي إلى أن "المحصول الان في طور اكتمال السنابل والتزهير وتعد تجربة مهمة واضافة كبيرة في المجال الزراعي لمحافظة الديوانية".

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