مصدر: توقف تام للرحلات الخارجية من مطار بغداد الدولي

2022/11/02 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر مطلع اليوم الاربعاء بتوقف الرحلات الخارجية من مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الرحلات الخارجية لشركة الخطوط الجوية العراقية توقفت تماما بسبب خلل بالنظام".

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