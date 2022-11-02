جولة لعدسة بغداد اليوم لنقل الاراء حول السلة الغذائية ومدى مساهمتها في خفض الاسعار

2022/11/02 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

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عبر عدد من المواطنين عن رضا تام تجاه ملف السلة الغذائية حيث أشروا وجود فرق كبير في ملف الحصة التموينية مقارنة بالسنين السابقة.

من جانب آخر، قال وكلاء الحصة التموينية في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المواطن أصبح لديه اكتفاء ذاتي من الحصة التموينية"، حيث أشاروا إلى أن "المواد أصبحت تأتي كاملة دون نقص مع تنوع المواد من الرز والزيت والسكر والبقوليات المتمثلة بالعدس والحمص، فضلا عن مادة المعجون، وهي جميعها مواد لم تكن تتوفر في الحصة التموينية خلال السنوات السابقة".

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