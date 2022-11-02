السوداني يدعو الشركات اليابانية للاستثمار عبر مشاريع الطاقة المتجددة والغاز

2022/11/02 | 18:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء 11/02/2022، نائب وزير...

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