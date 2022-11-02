تحوّلت إلى دودة.. شاهد كيف تنكرت عارضة الأزياء هايدي كلوم للهالوين

2022/11/02 | 18:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخذت عارضة الأزياء ومستضيفة البرامج هايدي كلوم مشاهديها في جولة خلف كواليس استعداداتها للهالوين، حيث عرضت الترتيبات في بث مباشر.

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