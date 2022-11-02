الداخلية: الوزارة جادّة بتنفيذ أي مذكرة قبض ولا توجد خطوط حمر على أي شخص مطلوب للقضاء

2022/11/02 | 18:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، أن لا خطوط حمر على أي شخص مطلوب للسلطات القضائية أو الأمنية، مهما كانت مكانته وأهميته السياسية أو الوظيفية.

وقال مدير دائرة العلاقات والاعلام في الوزارة، ورئيس خلية الإعلام الامني، اللواء سعد معن، في بيان أن “وزارة الداخلية جادة بتنفيذ أي مذكرة قبض ولا توجد خطوط حمراء بالقبض على المتهمين”.

واضاف أن “جميع منتسبي الداخلية ينفذون أي قرار قضائي ضد أي متهم كان”.

وفي وقت سابق قال مصدر أمني، بأن “قوة خاصة من جهاز المخابرات اعتقلت مدير شؤون العمليات اللواء ضياء الموسوي، وفق مذكرة قبض قضائية، لأسباب مجهولة”.

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