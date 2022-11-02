شاهد بالفيديو.. قرارات جديدة واعفاء لبعض الشخصيات.. السوداني يجري مراجعة لقرارات الحكومة السابقة

2022/11/02 | 18:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OP6vyVj2uxU

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