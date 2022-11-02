البيت الأبيض: كوريا الشمالية أرسلت لروسيا شحنات كبيرة من قذائف المدفعية

2022/11/02 | 18:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت البيت الأبيض الأميركي، الأربعاء، أن كوريا الشمالية ترسل كميات كبيرة من الذخيرة المستخدمة في المدفعية إلى روسيا تحت غطاء شحنات مرسلة إلى الشرق الأوسط أو إفريقيا.

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