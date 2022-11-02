نائب يتحدث عن

2022/11/02 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد أكد عضو مجلس النواب باسم خشان، اليوم الأربعاء، ان قضية "سرقة القرن" سوف تطيح برؤوس كبيرة قريباً مع استمرار التحقيقات القضائية بهذه القضية.وقال خشان، لـ"بغداد اليوم"، ان "الشخصيات المتورطة والمتهمة، وهي من الرؤوس الكبيرة وهذه القضية سوف تطيح بهذه الرؤوس، خصوصاً ان هناك وزراء ومسؤولين كبار معرفين جداً لدى الشارع العراقي والعالم اجمع له علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه القضية".وشدد على ان "مجلس النواب لن يسمح بتسويف هذه القضية من أي جهة كانت وتحت أي ظرف، خصوصاً ان القضية الان مناطة لدى القضاء العراقي وهو من يجري التحقيقات حالياً وهو بعيد عن أي ضغوطات وغيرها ولهذا سوف تطيح برؤوس مسؤولين وقيادات بارزة قريباً".

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