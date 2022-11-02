إطلاق استمارة التقديم الى قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي

2022/11/02 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، إطلاق استمارة التقديم الى التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) في الجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2023/2022.وذكرت الوزارة في بيان أن "ضوابط التقديم اشترطت أن لا يقل معدل الطالب المتقدم عن ثلاث درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الطبية، وأربع درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الهندسية، وخمس درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات العلوم، وست درجات عن الحد الأدنى للقبول في باقي التخصصات". وأضافت، أنه "في الوقت الذي يمكن للطلبة من خريجي السنة الدراسية السابقة 2021/2020 والسنة الدراسية 2022/2021 التقديم الى هذه القناة فإن الوزارة تؤكد أن القبول السابق للطالب (المركزي، المباشر، المسائي، الأهلي) سيلغى في حال مباشرته بالدراسة ضمن التعليم الموازي ولا يحق له العودة لقبوله السابق لأي سبب كان". وبينت أنه "يستمر التقديم عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (​www.dirasat-gate.org​​​) الى غاية انتهاء الدوام الرسمي من يوم الاربعاء الموافق 2022/11/9". وأوضحت أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت استمرار ذات الأجور المعتمدة في العام الماضي للطلبة المستمرين بالدراسة والطلبة الجدد في الجامعات الحكومية ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي للمراحل الدراسية كافة للسنة الدراسية 2023/2022".

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