صدور مذكرة قبض بحق شاسوار عبد الواحد من قبل محكمة اربيل (وثيقة)

2022/11/02 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت محكمة كويسنجق في محافظة اربيل اليوم الاربعاء، أمر إلقاء قبض بحق رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، وفقا للمادة 240 من قانون العقوبات العراقي.

وأظهرت وثيقة امر القاء القبض تضمين أمر لقوات الشرطة لـ"تفتيش منزل المتهم".

وتنص المادة 240 من قانون العقوبات العراقي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من خالف الاوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجالس البلدية او هيئة رسمية او شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية او لم يمتثل اوامر اية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون".

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