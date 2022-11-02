“هجمة ألكترونية” تعطل رحلات الخطوط الجوية العراقية

2022/11/02 | 19:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الخطوط الجوية العراقية، الاربعاء، عن تعطل رحلاتها بسبب هجمة الكترونية.

ادناه نص البيان :-

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