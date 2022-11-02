مجلس الخدمة يحدد موعد إعلان النتائج الأولية للدرجات الوظيفية للعلوميين

2022/11/02 | 19:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إعلان النتائج الأولية لوظائف العلوميين خلال الأسبوع القادم، فيما أشار إلى أن الاختبارات ستكون مركزية في الجامعات كل متقدم حسب محافظته.وقالت معاون مدير إعلام مجلس الخدمة، أطياف عيسى، للوكالة الرسمية، إن “استمارة الخريجين العلوميين افتتحت بتأريخ 29/9، وهم مشمولون بقانون التدرج الطبي الخاص بالكليات الساندة رقم 6 لسنة 2000 المعدل، واستمرت لمدة 21 يوماً، وأغلقت الاستمارة يوم 19/10″، مؤكدة أن “الاستمارات انتهت من مرحلة التدقيق الأول ودخلت مرحلة التدقيق الثاني”.وأضافت عيسى، أن “عدد المتقدمين أكثر من 60000 شخص، أما عدد الدرجات الوظيفية هي 3791 درجة مستحدثة من وزارة الصحة”.وأشارت إلى، أنه “سيتم ترشيح ضعف العدد المطلوب للدرجات الوظيفية، من أجل إجراء الاختبارات التي ستعلن بعد مرحلة التدقيق الثاني، وسيفتح باب الاعتراضات، وبعد ذلك يجري تدقيق آخر على الأسماء المعترضة، ثم بعدها تعلن النتائج النهائية للاسماء المقبولة بالاختبارات”.وأكدت، أن “مرحلة التدقيق ستستغرق أياماً معدودات، ليتم الإعلان عن النتائج الأولية للاسماء المرشحة للاختبارات خلال الأسبوع القادم”.وأوضحت، أن “الاختبارات ستكون مركزية ومقرها الجامعات، وكل مرشح بحسب محافظته”.

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