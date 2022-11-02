2022/11/02 | 19:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5UTFHMpwQ9k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إبادة جماعية للشعب العراقي إذا لم يتدخل المسؤولون لإيقاف هذه الباخرة!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إبادة جماعية للشعب العراقي إذا لم يتدخل المسؤولون لإيقاف هذه الباخرة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).